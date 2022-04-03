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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Реал Солт-Лейк
Колорадо - Реал Солт-Лейк: обзор матча 03 апреля 2022
Колорадо
03.04.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 8 тур
1 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
55'
Л. Абубакар
45'
П. Руис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Реал Солт-Лейк
90'
Желтая карточка
Т. Шмитт
Замена
А. Синъясики
️️️️
J. Lewis
85'
74'
Желтая карточка
С. Марсело
72'
Замена
Б. Идальго
️️️️
E. Luiz
64'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
Д. Мерам
ГОЛ! 1:1!
Л. Абубакар
55'
48'
Желтая карточка
П. Руис
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Руис
Желтая карточка
Д. Уилсон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
19
Боде Идальго
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
3-2-5
5
Абубакар
27
Уилсон
2
19
14
Кайе
6
Трасти
14
7
Барриос
16
Эстевес
23
Ярброу
1-4-4
18
МакМат
30
Силва Марсело
17
Руис
12
Калдуэлл
25
22
Мерам
3
Броди
3
Шмитт
16
Чанг
16
Кордова
14
11
Синъясики
11
Синъясики
14
25
19
Идальго
19
Идальго
25
22
Мерам
87
Крейлах
87
Крейлах
22
Мерам
Остались в запасе
Колорадо
Реал Солт-Лейк
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
24
Tomas Gomez
ВР
28
Rubio Rubin
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
28
Rubio Rubin
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Колорадо - Реал Солт-Лейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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