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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Колорадо
Лос-Анджелес - Колорадо: обзор матча 26 февраля 2022
Лос-Анджелес
26.02.2022, суббота, 23:30
США. МЛС, 1 тур
3 : 0
Завершен
Колорадо
29'
К. Вела (П)
35'
К. Вела
49'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Колорадо
Желтая карточка
К. Аранго
88'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
К. Вела
84'
Замена
Д. Хенри
️️️️
Х. Мурильо
84'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
81'
81'
Замена
А. Синъясики
️️️️
М. Кайе
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Б. Родригес
79'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
К. Акоста
73'
Замена
К. Аранго
️️️️
К. Опоку
73'
65'
Замена
Н. Мескида
️️️️
J. Lewis
Желтая карточка
М. Крепо
57'
Желтая карточка
Мбаке
57'
53'
Замена
М. Барриос
️️️️
M.
53'
Замена
Д. Рубио
️️️️
Б. Акоста
ГОЛ! 3:0!
К. Вела
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
49'
ГОЛ! 2:0!
К. Вела
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вела
29'
5'
Желтая карточка
J. Lewis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
22
Max
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
2-2-1-5
6
Паласиос
24
Эскобар
3
Акоста
6
Санчес
7
Родригес
3
Мурильо
90
Опоку
8
Сифуэнтес
5
Мбаке
71
Крепо
3-3-5
2
5
Абубакар
27
Уилсон
19
14
Кайе
6
Акоста
23
Ярброу
14
22
16
Эстевес
6
Трасти
3
Мурильо
44
Хенри
44
Хенри
3
Мурильо
10
Вела
24
Холлингшид
24
Холлингшид
10
Вела
3
Акоста
15
Блессинг
15
Блессинг
3
Акоста
90
Опоку
17
Аранго
17
Аранго
90
Опоку
7
Родригес
19
Мусовски
19
Мусовски
7
Родригес
14
20
Мескида
20
Мескида
14
14
Кайе
11
Синъясики
11
Синъясики
14
Кайе
6
Акоста
11
Рубио
11
Рубио
6
Акоста
22
7
Барриос
7
Барриос
22
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Колорадо
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Лос-Анджелес - Колорадо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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