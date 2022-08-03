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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо
Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо: обзор матча 03 августа 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
03.08.2022, среда, 02:30
США. МЛС, 31 тур
4 : 5
Завершен
Колорадо
6'
Д. Йервуд
9'
А. Лонг
28'
Л. Морган (П)
90+6'
T. Barlow (П)
21'
Д. Рубио
38'
K. Rosenberry
77'
C. Warner
81'
М. Барриос
89'
D. Toure
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо
90'
+6
Желтая карточка
М. Барриос
ГОЛ с пенальти! 4:5!
T. Barlow
90'
+6
90'
+2
Замена
D. Moor
️️️️
Б. Акоста
89'
ГОЛ! 3:5!
D. Toure
Замена
К. Кларк
️️️️
Л. Морган
82'
81'
ГОЛ! 3:4!
М. Барриос
80'
Замена
D. Toure
️️️️
C. Warner
77'
ГОЛ! 3:3!
C. Warner
Замена
К. Харпер
️️️️
А. Рейес
69'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
69'
65'
Замена
M.
️️️️
J. Lewis
64'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
46'
Замена
М. Барриос
️️️️
Л. Абубакар
45'
+2
Желтая карточка
Д. Рубио
38'
ГОЛ! 3:2!
K. Rosenberry
Пас отдал
Д. Рубио
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Морган
28'
27'
Желтая карточка
Л. Абубакар
21'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рубио
Пас отдал
Б. Акоста
ГОЛ! 2:0!
А. Лонг
Пас отдал
Л. Морган
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Йервуд
Пас отдал
Лукиньяс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
82
Лукиньяс
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Колорадо
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
37
Dantouma Toure
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Max
ЦФ
3-3-1-3
31
Мигел
13
Неалис
33
Лонг
12
Неалис
90
Морган
15
Рейес
23
Кассерес
82
Лукиньяс
16
Йервуд
47
Толкин
9
Климала
4-1-5
16
Эстевес
2
5
Абубакар
27
Уилсон
6
Акоста
23
Ярброу
9
Зардес
11
Рубио
32
4
Валлесилья
15
Рейес
17
Харпер
17
Харпер
15
Рейес
90
Морган
8
Кларк
8
Кларк
90
Морган
9
Климала
16
16
9
Климала
6
Акоста
3
3
6
Акоста
5
Абубакар
7
Барриос
7
Барриос
5
Абубакар
32
37
37
32
14
22
22
14
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Колорадо
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
28
Zach Ryan
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
28
Zach Ryan
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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