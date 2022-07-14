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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Орландо Сити
Колорадо - Орландо Сити: обзор матча 14 июля 2022
Колорадо
14.07.2022, четверг, 04:00
США. МЛС, 28 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
65'
Г. Зардес
22'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Орландо Сити
Замена
Д. Япи
️️️️
Л. Эстевес
90'
Желтая карточка
K. Rosenberry
86'
83'
Желтая карточка
М. Халлидэй
Желтая карточка
Д. Уилсон
82'
Замена
K. Rosenberry
️️️️
S. Beitashour
78'
78'
Замена
М. Халлидэй
️️️️
Руан
78'
Замена
А. Переа
️️️️
Ф. Торрес
77'
Желтая карточка
Ж. Урсо
Желтая карточка
J. Lewis
77'
71'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
Т. Акинделе
Желтая карточка
Л. Абубакар
69'
66'
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ! 1:1!
Г. Зардес
65'
Замена
М. Барриос
️️️️
С. Николсон
59'
Замена
Д. Рубио
️️️️
C. Warner
59'
56'
Замена
М. Перейра
️️️️
Пато
Желтая карточка
Л. Эстевес
40'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Пато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
22
Max
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
12
Пато
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
3-2-5
16
Эстевес
5
Абубакар
27
Уилсон
6
Акоста
19
Николсон
9
Зардес
32
22
14
23
Ярброу
4-2-2-2
1
Галлезе
24
Смит
3
Карлос
6
Янссон
13
Руан
30
Урсо
5
Араухо
91
Мичел
11
Торрес
13
Акинделе
12
Пато
33
2
2
33
19
Николсон
7
Барриос
7
Барриос
19
Николсон
32
11
Рубио
11
Рубио
32
16
Эстевес
77
Япи
77
Япи
16
Эстевес
13
Акинделе
21
Шлегель
21
Шлегель
13
Акинделе
13
Руан
23
Халлидэй
23
Халлидэй
13
Руан
11
Торрес
8
Переа
8
Переа
11
Торрес
12
Пато
10
Перейра
10
Перейра
12
Пато
Остались в запасе
Колорадо
Орландо Сити
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
32
Себастьян Мендес
ОП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Колорадо - Орландо Сити
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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