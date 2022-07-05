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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Остин
Колорадо - Остин: обзор матча 05 июля 2022
Колорадо
05.07.2022, вторник, 04:00
США. МЛС, 25 тур
2 : 3
Завершен
Остин
19'
Л. Абубакар
22'
J. Lewis
28'
E. Finlay
45+1'
С. Дриусси
59'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Остин
Замена
M.
️️️️
М. Кайе
90'
+1
87'
Замена
Д. Страуд
️️️️
С. Дриусси
81'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
79'
Замена
F. Martins
️️️️
E. Finlay
75'
Желтая карточка
С. Дриусси
72'
Замена
О. Вольф
️️️️
Д. Факундес
72'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
Замена
М. Барриос
️️️️
Д. Уилсон
67'
59'
ГОЛ! 2:3!
М. Уррути
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
С. Дриусси
28'
ГОЛ! 2:1!
E. Finlay
Пас отдал
Д. Галлахер
ГОЛ! 2:0!
J. Lewis
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Абубакар
Пас отдал
Б. Акоста
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остин
1
Brad Stuver
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
13
Ethan Finlay
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
22
Max
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
14
Philip Mayaka
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Джаред Страуд
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
3-2-2-4
5
Абубакар
2
6
Трасти
27
Уилсон
16
Эстевес
6
Акоста
14
Кайе
14
23
Ярброу
9
Зардес
11
Рубио
2-2-1-5
1
28
Габриэльсен
12
13
4
Ринг
9
Дриусси
37
Уррути
7
Перейра
16
77
Факундес
17
Галлахер
27
Уилсон
7
Барриос
7
Барриос
27
Уилсон
14
Кайе
22
22
14
Кайе
16
24
24
16
13
8
8
13
77
Факундес
33
Вольф
33
Вольф
77
Факундес
9
Дриусси
8
Страуд
8
Страуд
9
Дриусси
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
Остались в запасе
Колорадо
Остин
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
37
Dantouma Toure
ЦФ
14
Philip Mayaka
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
37
Dantouma Toure
ЦФ
14
Philip Mayaka
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Колорадо - Остин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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