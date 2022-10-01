Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Даллас
Колорадо - Даллас: обзор матча 01 октября 2022
Колорадо
01.10.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 46 тур
1 : 0
Завершен
Даллас
66'
Д. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Даллас
Желтая карточка
В. Ярброу
90'
+4
Желтая карточка
Д. Япи
90'
+2
84'
Замена
B. Redzic
️️️️
Ж. Обриан
Замена
D. Moor
️️️️
Г. Зардес
80'
79'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Нану
Красная карточка
Г. Валлесилья
77'
Замена
Д. Япи
️️️️
М. Барриос
72'
Замена
Б. Акоста
️️️️
F. GutiÃ©rrez
72'
Замена
J. Lewis
️️️️
Д. Рубио
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рубио
66'
65'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ф. Киньон
Замена
Д. Уилсон
️️️️
S. Beitashour
60'
39'
Желтая карточка
П. Помыкал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Max
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
2-2-5
16
Эстевес
2
7
Барриос
19
Николсон
22
9
Зардес
11
Рубио
13
33
4-2-4
1
Пас
14
Нану
2
3
Фарфан
15
Мартинес
19
Помыкал
8
Ллетгет
77
Обриан
19
Киньон
27
Феррейра
21
33
27
Уилсон
27
Уилсон
33
9
Зардес
3
3
9
Зардес
13
6
Акоста
6
Акоста
13
11
Рубио
14
14
11
Рубио
7
Барриос
77
Япи
77
Япи
7
Барриос
19
Киньон
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Киньон
77
Обриан
14
14
77
Обриан
14
Нану
99
Твумаси
99
Твумаси
14
Нану
Остались в запасе
Колорадо
Даллас
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
32
Collen Warner
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Колорадо - Даллас
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Даллас
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+