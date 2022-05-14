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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес: обзор матча 14 мая 2022
Колорадо
14.05.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 15 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
17'
Г. Зардес (П)
28'
Д. Рубио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Лос-Анджелес
Замена
S. Beitashour
️️️️
Л. Эстевес
89'
Замена
M.
️️️️
Г. Зардес
89'
Желтая карточка
Л. Абубакар
88'
Замена
Н. Мескида
️️️️
М. Кайе
79'
Замена
М. Барриос
️️️️
J. Lewis
79'
77'
Замена
C. Jennings
️️️️
К. Опоку
Замена
J. Price
️️️️
Д. Рубио
72'
64'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Х. Сифуэнтес
64'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Ф. Гинелла
40'
Замена
И. Санчес
️️️️
Р. Холлингшид
Желтая карточка
Б. Акоста
29'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Рубио
28'
24'
Желтая карточка
К. Аранго
22'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Зардес
17'
16'
Желтая карточка
С. Ибеага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Max
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Илие Санчес
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
24
Тони Леоне
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
3-2-5
2
5
Абубакар
27
Уилсон
14
Кайе
6
Акоста
16
Эстевес
6
Трасти
14
11
Рубио
9
Зардес
4-1-2-3
77
МакКартни
3
Акоста
25
Ибеага
5
Мбаке
6
Паласиос
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
24
Холлингшид
17
Аранго
90
Опоку
10
Вела
11
Рубио
19
19
11
Рубио
14
Кайе
20
Мескида
20
Мескида
14
Кайе
9
Зардес
22
22
9
Зардес
14
7
Барриос
7
Барриос
14
16
Эстевес
33
33
16
Эстевес
24
Холлингшид
6
Санчес
6
Санчес
24
Холлингшид
45
Гинелла
15
Блессинг
15
Блессинг
45
Гинелла
90
Опоку
26
26
90
Опоку
8
Сифуэнтес
19
Мусовски
19
Мусовски
8
Сифуэнтес
Остались в запасе
Колорадо
Лос-Анджелес
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
71
Максим Крепо
ВР
24
Тони Леоне
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
32
Collen Warner
ЦФ
Остались в запасе
71
Максим Крепо
ВР
24
Тони Леоне
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Колорадо - Лос-Анджелес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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