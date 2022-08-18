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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Колорадо
Ванкувер Уайткепс - Колорадо: обзор матча 18 августа 2022
Ванкувер Уайткепс
18.08.2022, четверг, 05:00
США. МЛС, 36 тур
2 : 1
Завершен
Колорадо
14'
Р. Галд
40'
Р. Галд
76'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Колорадо
90'
+7
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
90'
+2
Замена
Д. Япи
️️️️
S. Beitashour
Замена
L. Martins
️️️️
Ю. Грессель
85'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Л. Каваллини
85'
80'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
M.
80'
Замена
C. Warner
️️️️
F. GutiÃ©rrez
76'
ГОЛ! 2:1!
Г. Зардес
Замена
Р. Тейберт
️️️️
М. Годиньо
68'
59'
Замена
Л. Абубакар
️️️️
Г. Валлесилья
59'
Замена
М. Барриос
️️️️
С. Николсон
Замена
Р. Рапозо
️️️️
А. Шепф
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Галд
40'
Замена
Д. Нервински
️️️️
Д. Браун
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Галд
Пас отдал
Ю. Грессель
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
4-1-2-1-3
12
Хасал
91
Браун
33
Блэкмон
4
Веселинович
28
Годиньо
20
Кубас
6
Берхальтер
18
Шепф
24
Грессель
9
Каваллини
12
Бикел
25
Галд
2-1-5
2
27
Уилсон
19
Николсон
33
22
11
Рубио
13
14
24
Грессель
14
14
24
Грессель
91
Браун
2
Нервински
2
Нервински
91
Браун
28
Годиньо
31
Тейберт
31
Тейберт
28
Годиньо
18
Шепф
21
Рапозо
21
Рапозо
18
Шепф
9
Каваллини
87
Риккеттс
87
Риккеттс
9
Каваллини
4
Валлесилья
5
Абубакар
5
Абубакар
4
Валлесилья
22
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
22
19
Николсон
7
Барриос
7
Барриос
19
Николсон
33
77
Япи
77
Япи
33
13
32
32
13
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
55
Коди Кроппер
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Колорадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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