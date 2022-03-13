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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Канзаc Сити
Колорадо - Канзаc Сити: обзор матча 13 марта 2022
Колорадо
13.03.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 4 тур
2 : 0
Завершен
Канзаc Сити
21'
Д. Рубио
52'
М. Кайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Канзаc Сити
Замена
Д. Япи
️️️️
М. Барриос
89'
Замена
S. Anderson
️️️️
S. Beitashour
88'
Замена
M.
️️️️
J. Lewis
88'
83'
Замена
K. Pierre
️️️️
Д. Расселл
81'
Замена
К. Форд
️️️️
А. Фонтас
80'
Замена
Б. Свит
️️️️
L. Ndenbe
Замена
А. Синъясики
️️️️
Д. Рубио
74'
Замена
D. Moor
️️️️
Л. Эстевес
67'
Желтая карточка
K. Rosenberry
62'
56'
Желтая карточка
К. Дюк
ГОЛ! 2:0!
М. Кайе
Пас отдал
S. Beitashour
52'
29'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
28'
Замена
К. Дюк
️️️️
Ф. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Д. Рубио
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
19
Никола Вуйнович
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
22
Max
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
2-2-5
5
Абубакар
2
19
14
Кайе
6
Трасти
14
7
Барриос
16
Эстевес
33
2-2-5
29
8
77
Изима-Мирен
15
Эспиноза
54
3
Фонтас
10
Ционис
77
Расселл
21
Эрнандес
22
16
Эстевес
3
3
16
Эстевес
11
Рубио
11
Синъясики
11
Синъясики
11
Рубио
14
22
22
14
33
22
22
33
7
Барриос
77
Япи
77
Япи
7
Барриос
77
Расселл
2
2
77
Расселл
22
44
Свит
44
Свит
22
3
Фонтас
12
Форд
12
Форд
3
Фонтас
21
Эрнандес
28
Дюк
28
Дюк
21
Эрнандес
Остались в запасе
Колорадо
Канзаc Сити
1
Clint Irwin
ВР
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Колорадо - Канзаc Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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