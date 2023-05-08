Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шейн Лонг - статистика

Завершил карьеру
22 января 1987 (39), Гортнаху
#7 | Нападающий
180 см | 81 кг
Ирландия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
30
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
08.05.2023
Рединг
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 1
29.04.2023
Уиган Атлетик
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ковентри
2 : 1
22.04.2023
Рединг
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
2 : 1
15.03.2023
Рединг
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
0 : 1
11.03.2023
Миллуолл
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Рединг
0 : 1
07.03.2023
Шеффилд Юнайтед
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
5 : 0
04.03.2023
Рединг
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
3 : 1
25.02.2023
Блэкпул
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
14.02.2023
Ротерхэм
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
1 : 0
11.02.2023
Рединг
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
2 : 2
04.02.2023
Уотфорд
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
4 : 0
21.01.2023
Рединг
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 2
14.01.2023
Куинз Парк Рейнджерс
15' - 77'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вест Бромвич
1 : 0
02.01.2023
Рединг
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
1 : 1
30.12.2022
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Рединг
2 : 1
27.12.2022
Суонси
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
16.12.2022
Рединг
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Рединг
1 : 0
10.12.2022
Ковентри
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Халл Сити
1 : 2
12.11.2022
Рединг
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уотфорд
2 : 0
08.11.2022
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Рединг
1 : 2
04.11.2022
Престон
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лутон Таун
0 : 0
01.11.2022
Рединг
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бернли
2 : 1
29.10.2022
Рединг
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 0
22.10.2022
Бристоль Сити
68' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
3 : 2
18.10.2022
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
0 : 2
15.10.2022
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рединг
2 : 1
04.09.2022
Сток Сити
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
30.08.2022
Рединг
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
0 : 1
27.08.2022
Рединг
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Рединг
1 : 0
20.08.2022
Мидлсбро
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Рединг
3 : 0
17.08.2022
Блэкберн
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ротерхэм
4 : 0
13.08.2022
Рединг
1' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Рединг
2 : 1
06.08.2022
Кардифф
1' - 81'
27'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкпул
1 : 0
30.07.2022
Рединг
83' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+