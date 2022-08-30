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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Рединг
Шеффилд Юнайтед - Рединг: обзор матча 30 августа 2022
Шеффилд Юнайтед
30.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
4 : 0
Завершен
Рединг
11'
О. МакБарни
46'
А. Ахмедходжич
62'
И. Ндиайе
81'
А. Ахмедходжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Рединг
ГОЛ! 4:0!
А. Ахмедходжич
Пас отдал
О. Норвуд
81'
81'
Замена
М. Крейг
️️️️
М. Лум
Замена
К. Бешам
️️️️
Д. Балдок
79'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. МакБарни
70'
Замена
Р. Хадра
️️️️
И. Ндиайе
67'
ГОЛ! 3:0!
И. Ндиайе
Пас отдал
С. Берге
62'
60'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Л. Жоао
ГОЛ! 2:0!
А. Ахмедходжич
Пас отдал
Т. Дойл
46'
46'
Замена
Т. Форна
️️️️
М. Сарр
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
Пас отдал
М. Лоу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
5
Сэм Хатчинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
30
Норрингтон-Дэвис
15
Иган
15
Ахмедходжич
3
Лоу
16
Берге
32
Балдок
7
Ндиайе
20
Дойл
10
Норвуд
9
МакБарни
4-1-3-2
1
Ламли
26
Макинтайр
23
Сарр
17
Идом
12
Холмс
21
Лум
30
Хойлетт
29
Хендрик
10
Инс
5
Хатчинсон
19
Жоао
32
Балдок
6
Бешам
6
Бешам
32
Балдок
9
МакБарни
10
Брюстер
10
Брюстер
9
МакБарни
7
Ндиайе
30
Хадра
30
Хадра
7
Ндиайе
21
Лум
14
Крейг
14
Крейг
21
Лум
23
Сарр
14
Форна
14
Форна
23
Сарр
19
Жоао
7
Лонг
7
Лонг
19
Жоао
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Рединг
30
Жордан Амисса
ВР
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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