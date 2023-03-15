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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Рединг
Блэкберн - Рединг: обзор матча 15 марта 2023
Блэкберн
15.03.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
2'
Б. Бреретон
82'
Р. Хеджс
68'
Ч. Казадеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Рединг
89'
Желтая карточка
К. Эхибхатиомхан
Желтая карточка
С. Галлахер
85'
85'
Желтая карточка
Д. Ламли
85'
Красная карточка
М. Лум
ГОЛ! 2:1!
Р. Хеджс
82'
78'
Замена
К. Абрефа
️️️️
А. Мбенг
78'
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
Л. Жоао
78'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Р. Хеджс
️️️️
С. Томас
69'
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Бреретон
69'
68'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Казадеи
Пас отдал
Л. Жоао
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
42
Сорба Томас
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
39
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
23
Мортон
22
Бреретон
11
Шмодикс
42
Томас
20
Галлахер
3-2-3-2
1
Ламли
23
Сарр
26
Макинтайр
12
Холмс
21
Лум
27
Мбенг
29
Хендрик
22
Казадеи
10
Инс
19
Жоао
7
Лонг
22
Бреретон
24
Долан
24
Долан
22
Бреретон
42
Томас
26
Хеджс
26
Хеджс
42
Томас
27
Мбенг
2
Абрефа
2
Абрефа
27
Мбенг
7
Лонг
39
Азиз
39
Азиз
7
Лонг
19
Жоао
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
19
Жоао
Остались в запасе
Блэкберн
Рединг
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Блэкберн - Рединг
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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