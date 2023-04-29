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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Уиган Атлетик
Рединг - Уиган Атлетик: обзор матча 29 апреля 2023
Рединг
29.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
90+3'
Я. Мейте
81'
Ч. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Я. Мейте
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Я. Мейте
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Пауэр
Замена
А. Мбенг
️️️️
Т. Макинтайр
82'
Замена
Т. Форна
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Хьюз
Пас отдал
Д. МакКлин
Желтая карточка
Ч. Казадеи
80'
71'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Р. Ньямб
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Хойлетт
68'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Ш. Лонг
64'
59'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Х. Тьехи
51'
Замена
Д. Синани
️️️️
Д. Магеннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Тело Осгор
АП
10
Чарли Уайк
ЦФ
3-2-3-2
1
Ламли
26
Макинтайр
23
Сарр
12
Холмс
24
Гиннес-Уокер
17
Идом
22
Казадеи
29
Хендрик
30
Хойлетт
19
Жоао
7
Лонг
4-1-2-1-2
32
Джонс
24
Ньямб
4
Хьюз
2
Дариква
6
Уотмоу
4
Тьехи
8
Пауэр
16
МакКлин
10
Лэнг
9
Магеннис
18
Кин
26
Макинтайр
27
Мбенг
27
Мбенг
26
Макинтайр
24
Гиннес-Уокер
14
Форна
14
Форна
24
Гиннес-Уокер
30
Хойлетт
11
Мейте
11
Мейте
30
Хойлетт
7
Лонг
39
Азиз
39
Азиз
7
Лонг
9
Магеннис
10
Синани
10
Синани
9
Магеннис
4
Тьехи
19
Осгор
19
Осгор
4
Тьехи
24
Ньямб
10
Уайк
10
Уайк
24
Ньямб
Остались в запасе
Рединг
Уиган Атлетик
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
Главный тренер
Пол Инс
1
Сэм Тикл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Рединг - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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