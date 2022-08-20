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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Мидлсбро
Рединг - Мидлсбро: обзор матча 20 августа 2022
Рединг
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
28'
Т. Форна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Мидлсбро
Желтая карточка
М. Лум
90'
+2
90'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
А. Моуатт
Желтая карточка
Д. Бузанис
85'
Желтая карточка
Т. Макинтайр
75'
70'
Замена
М. Хопп
️️️️
М. Форсс
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ш. Лонг
61'
46'
Замена
М. Крукс
️️️️
Д. Фрай
46'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Р. МакГри
Желтая карточка
Д. Хойлетт
41'
ГОЛ! 1:0!
Т. Форна
28'
22'
Желтая карточка
И. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
5
Сэм Хатчинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Рединг
25
Jökull Andrésson
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
3-1-4-2
1
Бузанис
12
Холмс
26
Макинтайр
17
Идом
21
Лум
30
Хойлетт
14
Форна
10
Инс
29
Хендрик
5
Хатчинсон
7
Лонг
3-5-1-1
1
Стеффен
23
Фрай
17
МакНэйр
16
Бола
8
МакГри
20
Моуатт
16
Хаусон
26
Ленихэн
3
Гилс
25
Джонс
88
Форсс
7
Лонг
19
Жоао
19
Жоао
7
Лонг
20
Моуатт
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
20
Моуатт
23
Фрай
25
Крукс
25
Крукс
23
Фрай
8
МакГри
20
Уотмор
20
Уотмор
8
МакГри
88
Форсс
9
Хопп
9
Хопп
88
Форсс
Остались в запасе
Рединг
Мидлсбро
25
Jökull Andrésson
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
2
Том Смит
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
25
Jökull Andrésson
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
2
Том Смит
ПЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Рединг - Мидлсбро
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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