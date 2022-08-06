Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Кардифф
Рединг - Кардифф: обзор матча 06 августа 2022
Рединг
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
27'
Ш. Лонг (П)
63'
Т. Инс
4'
К. О'Доуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Кардифф
Желтая карточка
Э. Идом
90'
Желтая карточка
К. Абрефа
86'
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
Ш. Лонг
81'
74'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
М. Ромео
74'
Замена
Т. Санг
️️️️
Р. Сойерс
73'
Замена
К. Этете
️️️️
О. Ожо
Замена
К. Абрефа
️️️️
О. Эджария
66'
65'
Желтая карточка
Д. Коллинс
ГОЛ! 2:1!
Т. Инс
Пас отдал
О. Эджария
63'
46'
Замена
Д. Роллс
️️️️
Э. Риномхота
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Лонг
27'
25'
Желтая карточка
К. Нельсон
Желтая карточка
Д. Хойлетт
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. О'Доуда
Пас отдал
Р. Уинтл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
26
Basil Tuma
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Том Санг
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
4-5-1
1
Ламли
24
Гиннес-Уокер
12
Холмс
17
Идом
26
Макинтайр
14
Форна
29
Хендрик
14
Эджария
10
Инс
30
Хойлетт
7
Лонг
4-1-4-1
21
Оллсоп
2
Ромео
29
Коллинс
35
Нельсон
4
Кипр
24
Уинтл
47
О'Доуда
9
Ожо
14
Сойерс
4
Риномхота
36
Ваттерс
14
Эджария
2
Абрефа
2
Абрефа
14
Эджария
7
Лонг
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
7
Лонг
14
Сойерс
10
Санг
10
Санг
14
Сойерс
4
Риномхота
32
Роллс
32
Роллс
4
Риномхота
2
Ромео
11
Филоджин
11
Филоджин
2
Ромео
9
Ожо
28
Этете
28
Этете
9
Ожо
Остались в запасе
Рединг
Кардифф
1
Дин Бузанис
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
26
Basil Tuma
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
31
Джейк Анвик
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
26
Basil Tuma
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Рединг - Кардифф
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+