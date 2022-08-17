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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Блэкберн
Рединг - Блэкберн: обзор матча 17 августа 2022
Рединг
17.08.2022, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
14'
Т. Макинтайр
61'
Д. Хойлетт
78'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Блэкберн
Желтая карточка
М. Лум
90'
+6
Желтая карточка
Д. Ламли
88'
85'
Замена
А. Эдун
️️️️
Б. Бреретон
Замена
К. Абрефа
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
80'
ГОЛ! 3:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Т. Форна
78'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ш. Лонг
70'
Желтая карточка
Н. Гиннес-Уокер
63'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хойлетт
61'
55'
Желтая карточка
Д. Айяла
Желтая карточка
Т. Холмс
55'
Желтая карточка
Т. Форна
53'
46'
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Шмодикс
46'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Вейл
46'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Т. Долан
ГОЛ! 1:0!
Т. Макинтайр
Пас отдал
Т. Инс
14'
12'
Желтая карточка
Г. Пикеринг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-1-4-1
1
Ламли
24
Гиннес-Уокер
12
Холмс
26
Макинтайр
17
Идом
21
Лум
29
Хендрик
10
Инс
30
Хойлетт
14
Форна
7
Лонг
3-2-1-3-1
1
Камински
4
Филлипс
4
Айяла
27
Трэвис
2
Бриттан
3
Пикеринг
6
Бакли
24
Долан
11
Шмодикс
22
Бреретон
27
Вейл
24
Гиннес-Уокер
2
Абрефа
2
Абрефа
24
Гиннес-Уокер
7
Лонг
19
Жоао
19
Жоао
7
Лонг
22
Бреретон
14
Эдун
14
Эдун
22
Бреретон
11
Шмодикс
23
Дак
23
Дак
11
Шмодикс
27
Вейл
20
Галлахер
20
Галлахер
27
Вейл
24
Долан
26
Хеджс
26
Хеджс
24
Долан
Остались в запасе
Рединг
Блэкберн
1
Дин Бузанис
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Рединг - Блэкберн
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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