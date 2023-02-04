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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Уотфорд
Рединг - Уотфорд: обзор матча 04 февраля 2023
Рединг
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 2
Завершен
Уотфорд
66'
Т. Инс (П)
80'
Д. Хендрик
30'
И. Сарр
48'
Р. Портеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Уотфорд
90'
+5
Желтая карточка
Х. Чодури
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
М. Лум
87'
Замена
С. Данн
️️️️
А. Мбенг
86'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Ш. Лонг
86'
Желтая карточка
Т. Холмс
84'
81'
Замена
И. Коне
️️️️
Л. Бакуна
81'
Замена
T. Ademeyo
️️️️
М. Мартинс
ГОЛ! 2:2!
Д. Хендрик
Пас отдал
Т. Инс
80'
76'
Желтая карточка
А. Камара
71'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Э. Араужо
71'
Замена
Ж. Педро
️️️️
К. Дэвис
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Д. Хойлетт
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Инс
66'
64'
Желтая карточка
М. Мартинс
Замена
Т. Форна
️️️️
Ч. Казадеи
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
Р. Портеус
Пас отдал
М. Мартинс
Желтая карточка
А. Мбенг
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
Пас отдал
Э. Араужо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
7
Tobi Ademeyo
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
3-2-3-2
1
Ламли
12
Холмс
26
Макинтайр
17
Идом
27
Мбенг
21
Лум
10
Инс
29
Хендрик
30
Хойлетт
22
Казадеи
7
Лонг
4-2-2-2
26
Бахман
2
Гаспар
5
Портеус
20
Кэткарт
11
Камара
10
Бакуна
8
Чодури
7
Сарр
11
Мартинс
9
Араужо
9
Дэвис
27
Мбенг
24
Данн
24
Данн
27
Мбенг
22
Казадеи
14
Форна
14
Форна
22
Казадеи
7
Лонг
11
Мейте
11
Мейте
7
Лонг
30
Хойлетт
39
Азиз
39
Азиз
30
Хойлетт
10
Бакуна
8
Коне
8
Коне
10
Бакуна
11
Мартинс
7
7
11
Мартинс
9
Араужо
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
9
Араужо
9
Дэвис
9
Педро
9
Педро
9
Дэвис
Остались в запасе
Рединг
Уотфорд
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Рединг - Уотфорд
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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