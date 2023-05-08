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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Рединг
Хаддерсфилд Таун - Рединг: обзор матча 08 мая 2023
Хаддерсфилд Таун
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
49'
Д. Корома
84'
Ж. Унгбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Рединг
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Корома
88'
Замена
Д. Хогг
️️️️
Д. Касуму
87'
86'
Замена
М. Камара
️️️️
Ш. Лонг
86'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
Э. Идом
ГОЛ! 2:0!
Ж. Унгбо
Пас отдал
М. Пирсон
84'
79'
Замена
С. Данн
️️️️
Т. Макинтайр
69'
Замена
Д. Сенга-Нгойи
️️️️
Ч. Казадеи
69'
Замена
К. Абрефа
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Б. Диарра
69'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Роудс
69'
59'
Желтая карточка
М. Сарр
ГОЛ! 1:0!
Д. Корома
Пас отдал
Б. Диарра
49'
Замена
Б. Джексон
️️️️
Д. Хедли
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Джек Радони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
28
Мамади Камара
ЦФ
3-2-3-2
21
Николлс
5
Пирсон
12
Лис
6
Хелик
3
Руффельс
3
Хедли
5
Радони
94
Диарра
18
Касуму
37
Корома
29
Роудс
4-1-3-1-1
13
Бойс-Кларк
12
Холмс
23
Сарр
26
Макинтайр
17
Идом
27
Мбенг
30
Хойлетт
29
Хендрик
22
Казадеи
39
Азиз
7
Лонг
3
Хедли
7
Джексон
7
Джексон
3
Хедли
18
Касуму
6
Хогг
6
Хогг
18
Касуму
94
Диарра
15
Унгбо
15
Унгбо
94
Диарра
37
Корома
23
Харрат
23
Харрат
37
Корома
29
Роудс
29
Уогхорн
29
Уогхорн
29
Роудс
17
Идом
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
17
Идом
26
Макинтайр
24
Данн
24
Данн
26
Макинтайр
30
Хойлетт
2
Абрефа
2
Абрефа
30
Хойлетт
22
Казадеи
35
Сенга-Нгойи
35
Сенга-Нгойи
22
Казадеи
7
Лонг
28
Камара
28
Камара
7
Лонг
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Рединг
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Джо Ламли
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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