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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Рединг
Ротерхэм - Рединг: обзор матча 13 августа 2022
Ротерхэм
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
4 : 0
Завершен
Рединг
7'
Р. Вуд
15'
К. Вашингтон
18'
Д. Линдси
45+2'
Ч. Огбене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Рединг
87'
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
Д. Хойлетт
85'
Желтая карточка
Ш. Лонг
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Ш. Фергюсон
74'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
Г. Холл
68'
Замена
О. Рэтбоун
️️️️
Д. Линдси
60'
Замена
Д. Келли
️️️️
К. Вашингтон
60'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Барласер
60'
57'
Желтая карточка
Э. Идом
ГОЛ! 4:0!
Ч. Огбене
Пас отдал
Д. Барласер
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
Д. Линдси
Пас отдал
Д. Барласер
18'
ГОЛ! 2:0!
К. Вашингтон
Пас отдал
Д. Барласер
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вуд
Пас отдал
Б. Уайлс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
7
Скотт Хай
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
4-4-1-1
1
Йоханссон
24
Холл
25
Хамфрис
6
Вуд
45
Хардинг
3
Фергюсон
29
Линдси
4
Барласер
26
Уайлс
27
Огбене
14
Вашингтон
4-1-4-1
1
Ламли
17
Идом
12
Холмс
26
Макинтайр
24
Гиннес-Уокер
21
Лум
14
Форна
10
Инс
30
Хойлетт
29
Хендрик
7
Лонг
3
Фергюсон
15
Брэмолл
15
Брэмолл
3
Фергюсон
24
Холл
21
Пелтье
21
Пелтье
24
Холл
4
Барласер
7
Хай
7
Хай
4
Барласер
14
Вашингтон
9
Келли
9
Келли
14
Вашингтон
29
Линдси
20
Рэтбоун
20
Рэтбоун
29
Линдси
30
Хойлетт
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
30
Хойлетт
Остались в запасе
Ротерхэм
Рединг
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Дин Бузанис
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
33
John Clarke
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Ротерхэм - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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