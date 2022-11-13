Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Régis - статистика

#20 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
21
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2022
Коритиба
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
10.11.2022
Коринтианс
1' - 70'
10'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коритиба
1 : 0
06.11.2022
Фламенго
51' - 90'
80'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
0 : 1
03.11.2022
Коритиба
Был в запасе
90'
90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Форталеза
3 : 1
28.10.2022
Коритиба
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
1 : 1
24.10.2022
Интернасьонал
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
3 : 1
21.10.2022
Коритиба
65' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коритиба
2 : 1
10.10.2022
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
4 : 0
07.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
1 : 0
29.09.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
2 : 0
18.09.2022
Коритиба
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
5 : 2
21.08.2022
Коритиба
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
0 : 1
14.08.2022
Атлетико Минейро
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
1 : 2
09.08.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гойас
1 : 0
30.07.2022
Коритиба
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
3 : 1
21.07.2022
Коритиба
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
2 : 0
17.07.2022
Коритиба
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 2
10.07.2022
Жувентуде
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 1
04.07.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
10.06.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
1 : 1
05.06.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коритиба
1 : 0
29.05.2022
Ботафого
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 0
21.05.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
15.05.2022
Америка Минейро
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
3 : 2
01.05.2022
Флуминенсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
24.04.2022
Коритиба
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 1
17.04.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
3 : 0
10.04.2022
Гойас
77' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
4
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+