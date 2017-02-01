|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|5
|-15
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Челси (Лондон)
|08.03.2017
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|26.02.2017
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.02.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.01.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|31.12.2016
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|27.12.2016
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Лестер (Лестер)
|14.12.2016
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|27.11.2016
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.10.2016
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Суонси (Суонси)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|02.10.2016
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.09.2016
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|4:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.09.2016
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|27.08.2016
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|51'
|20.08.2016
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|13.08.2016
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|30'