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    Шей Гивен - статистика

    Вратарь
    Имя Шей
    Фамилия Гивен
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Лиффорд
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 апреля 1976 (46 лет)
    Рост 185
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 5 -15 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    04.04.2017 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.04.2017 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    18.03.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Челси (Лондон)
    08.03.2017 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.03.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    26.02.2017 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    11.02.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    04.02.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.02.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    21.01.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    14.01.2017 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.01.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    31.12.2016 Был в запасе Челси (Лондон) 4:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    27.12.2016 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.12.2016 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Лестер (Лестер)
    14.12.2016 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    10.12.2016 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.12.2016 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Бернли (Бернли)
    27.11.2016 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.11.2016 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Борнмут (Борнмут)
    05.11.2016 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    31.10.2016 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Суонси (Суонси)
    22.10.2016 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    15.10.2016 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Сандерленд (Сандерленд)
    02.10.2016 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    24.09.2016 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18.09.2016 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 4:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    10.09.2016 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    27.08.2016 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    51'
    20.08.2016 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:4 Манчестер Сити (Манчестер)
    13.08.2016 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    30'
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