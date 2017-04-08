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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 08 апреля 2017
Сток Сити
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
44'
Д. Уолтерс
70'
Ф. Коутиньо
72'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
Замена
Р. Собхи
️️️️
Ч. Адам
81'
73'
Желтая карточка
Р. Фирмино
72'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Вейналдум
70'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
68'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Ориги
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Д. Уолтерс
68'
48'
Желтая карточка
Р. Клаван
45'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Б. Вудберн
45'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Д. Шакири
44'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Аллен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
2
Трент Александер-Арнольд
ПП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Грант
5
Кэмерон
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
33
Питерс
8
Джонсон
7
Аллен
10
Шакири
7
Арнаутович
38
Бераино
19
Уолтерс
3-1-4-2
22
Миньоле
32
Матип
24
Клаван
6
Ловрен
23
Джан
2
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
20
Милнер
17
Клайн
27
Ориги
7
Вудберн
19
Уолтерс
12
Уилэн
12
Уилэн
19
Уолтерс
7
Аллен
16
Адам
16
Адам
7
Аллен
Адам
10
Собхи
10
Собхи
Адам
7
Вудберн
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
Вудберн
27
Ориги
15
Старридж
15
Старридж
27
Ориги
2
Александер-Арнольд
9
Фирмино
9
Фирмино
2
Александер-Арнольд
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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