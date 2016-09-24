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Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 24 сентября 2016
Сток Сити
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
73'
Д. Аллен
90+1'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
Желтая карточка
Ч. Адам
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Леко
90'
Замена
Д. Леко
️️️️
М. Филлипс
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Шакири
88'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Аллен
86'
78'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
К. Якоб
77'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. МакКлин
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
73'
70'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
П. Крауч
️️️️
В. Бони
61'
60'
Желтая карточка
К. Доусон
54'
Желтая карточка
К. Якоб
37'
Желтая карточка
Н. Шадли
Желтая карточка
Р. Шоукросс
26'
Желтая карточка
Г. Уилэн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Джефф Кэмерон
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Джердан Шакири
РФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-3-3
13
Грант
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
8
Джонсон
7
Аллен
12
Уилэн
5
Кэмерон
2
Бони
7
Арнаутович
10
Шакири
4-1-4-1
12
Фостер
12
Ньом
36
Маколи
15
Доусон
35
Эванс
22
Якоб
25
Филлипс
24
Флетчер
89
Шадли
16
МакКлин
23
Рондон
7
Аллен
16
Адам
16
Адам
7
Аллен
2
Бони
15
Крауч
15
Крауч
2
Бони
10
Шакири
92
Диуф
92
Диуф
10
Шакири
22
Якоб
7
Моррисон
7
Моррисон
22
Якоб
25
Филлипс
17
Леко
17
Леко
25
Филлипс
16
МакКлин
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
16
МакКлин
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
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