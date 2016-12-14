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Сток Сити - Саутгемптон
Сток Сити - Саутгемптон: обзор матча 14 декабря 2016
Сток Сити
14.12.2016, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Саутгемптон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Замена
М. Муниеса
️️️️
Ч. Адам
88'
83'
Замена
С. МакКуин
️️️️
К. Мартина
66'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Н. Редмонд
66'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Ш. Лонг
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Шакири
57'
Желтая карточка
Д. Аллен
34'
27'
Желтая карточка
О. Ромеу
Красная карточка
М. Арнаутович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Саутгемптон
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-2-2
13
Грант
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
8
Джонсон
16
Адам
12
Уилэн
7
Аллен
10
Шакири
19
Уолтерс
7
Арнаутович
4-4-1-1
17
Форстер
4
ван Дейк
6
Фонте
15
Мартина
5
Бертранд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Дэвис
17
Буфал
7
Лонг
16
Адам
5
Муниеса
5
Муниеса
16
Адам
10
Шакири
92
Диуф
92
Диуф
10
Шакири
15
Мартина
45
МакКуин
45
МакКуин
15
Мартина
7
Лонг
10
Тадич
10
Тадич
7
Лонг
27
Редмонд
16
Родригес
16
Родригес
27
Редмонд
Остались в запасе
Сток Сити
Саутгемптон
24
Шей Гивен
ВР
16
Жанелли Имбула
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
16
Жанелли Имбула
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Остались в запасе
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Сток Сити - Саутгемптон
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
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