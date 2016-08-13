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Мидлсбро - Сток Сити
Мидлсбро - Сток Сити: обзор матча 13 августа 2016
Мидлсбро
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
11'
А. Негредо
67'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Сток Сити
90'
+4
Желтая карточка
М. Арнаутович
Желтая карточка
А. Форшоу
90'
+1
Замена
Д. Наджент
️️️️
Г. Рамирес
88'
84'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
78'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Б. Кркич
69'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
М. Диуф
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
48'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Г. Рамирес
30'
30'
Желтая карточка
Ш. Гивен
Желтая карточка
С. Даунинг
29'
22'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Замена
А. Форшоу
️️️️
М. де Рон
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Г. Рамирес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Адам Клэйтон
ПП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Боян Кркич
АП
16
Жанелли Имбула
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Вальдес
23
Гибсон
32
Фрэнд
19
Барраган
15
де Рон
37
Адома
19
Даунинг
7
Клэйтон
11
Рамирес
21
Негредо
10
Нсуе
4-2-2-2
24
Гивен
27
Бардсли
17
Шоукросс
2
Вольшайд
33
Питерс
16
Имбула
12
Уилэн
10
Шакири
9
Кркич
92
Диуф
7
Арнаутович
15
де Рон
28
Форшоу
28
Форшоу
15
де Рон
11
Рамирес
35
Наджент
35
Наджент
11
Рамирес
9
Кркич
7
Аллен
7
Аллен
9
Кркич
92
Диуф
19
Уолтерс
19
Уолтерс
92
Диуф
Остались в запасе
Мидлсбро
Сток Сити
1
Димитриос Константопулос
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Мидлсбро - Сток Сити
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Риверсайд
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