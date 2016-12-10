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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 10 декабря 2016
Арсенал
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
42'
Т. Уолкотт
50'
М. Озил
75'
А. Ивоби
29'
Ч. Адам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
86'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Д. Шакири
81'
Замена
Р. Собхи
️️️️
Ч. Адам
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Санчес
78'
ГОЛ! 3:1!
А. Ивоби
Пас отдал
А. Санчес
75'
72'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Диуф
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Озил
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
50'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Э. Бельерин
42'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Адам
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Ш. Мустафи
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лукас
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Косиельни
3
Паулиста
34
Джака
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-4-1-1
13
Грант
8
Джонсон
4
Мартинс-Инди
5
Муниеса
33
Питерс
92
Диуф
16
Имбула
16
Адам
7
Аллен
10
Шакири
7
Арнаутович
13
Мустафи
2
Бельерин
2
Бельерин
13
Мустафи
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
17
Ивоби
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
9
Жиру
9
Жиру
4
Санчес
10
Шакири
7
Нгой
7
Нгой
10
Шакири
16
Адам
10
Собхи
10
Собхи
16
Адам
92
Диуф
15
Крауч
15
Крауч
92
Диуф
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
24
Шей Гивен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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