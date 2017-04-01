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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Сток Сити
Лестер - Сток Сити: обзор матча 01 апреля 2017
Лестер
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
25'
О. Ндиди
47'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Сток Сити
90'
+5
Желтая карточка
М. Арнаутович
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Д. Грей
87'
Замена
И. Слимани
️️️️
Д. Варди
81'
Замена
Д. Амарти
️️️️
С. Оказаки
73'
70'
Замена
М. Диуф
️️️️
С. Бераино
70'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Г. Уилэн
69'
Желтая карточка
П. Крауч
Желтая карточка
К. Фукс
60'
54'
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Уолтерс
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Симпсон
47'
29'
Желтая карточка
Г. Уилэн
ГОЛ! 1:0!
О. Ндиди
Пас отдал
Д. Симпсон
25'
16'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-2-2-2
1
Шмейхель
28
Фукс
29
Беналуан
6
Хут
2
Симпсон
4
Ндиди
4
Дринкуотер
10
Грей
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
4-3-3
13
Грант
8
Джонсон
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
33
Питерс
10
Собхи
7
Аллен
12
Уилэн
38
Бераино
19
Уолтерс
7
Арнаутович
30
Оказаки
12
Амарти
12
Амарти
30
Оказаки
10
Грей
33
Чилвел
33
Чилвел
10
Грей
9
Варди
19
Слимани
19
Слимани
9
Варди
12
Уилэн
16
Адам
16
Адам
12
Уилэн
19
Уолтерс
15
Крауч
15
Крауч
19
Уолтерс
38
Бераино
92
Диуф
92
Диуф
38
Бераино
Остались в запасе
Лестер
Сток Сити
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Лестер - Сток Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кинг Пауэр
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