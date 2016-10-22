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Халл Сити - Сток Сити
Халл Сити - Сток Сити: обзор матча 22 октября 2016
Халл Сити
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
26'
Д. Шакири
50'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сток Сити
90'
+7
Желтая карточка
Д. Шакири
90'
+7
Желтая карточка
Д. Аллен
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
С. Клукас
90'
+6
Желтая карточка
Р. Мэйсон
77'
72'
Замена
М. Диуф
️️️️
В. Бони
Замена
А. Диоманде
️️️️
У. Кин
68'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Т. Хаддлстоун
68'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Д. Мейлер
55'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шакири
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Р. Шоукросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Дэвид Мейлер
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-3-3-1
1
Маршалл
20
Доусон
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Мэйсон
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
23
Снодграсс
6
Клукас
7
Мейлер
18
Кин
3-2-1-2-2
13
Грант
5
Кэмерон
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
27
Бардсли
33
Питерс
12
Уилэн
10
Шакири
7
Аллен
2
Бони
7
Арнаутович
23
Хаддлстоун
5
Магуайр
5
Магуайр
23
Хаддлстоун
18
Кин
25
Диоманде
25
Диоманде
18
Кин
7
Мейлер
11
Эрнандес
11
Эрнандес
7
Мейлер
2
Бони
92
Диуф
92
Диуф
2
Бони
Остались в запасе
Халл Сити
Сток Сити
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Халл Сити - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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