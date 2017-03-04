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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Мидлсбро
Сток Сити - Мидлсбро: обзор матча 04 марта 2017
Сток Сити
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
29'
М. Арнаутович
42'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Мидлсбро
Замена
И. Афеллай
️️️️
Б. Мартинс-Инди
87'
Замена
С. Бераино
️️️️
П. Крауч
79'
78'
Желтая карточка
М. де Рон
75'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Г. Лидбиттер
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Арнаутович
65'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Фрэнд
45'
Замена
К. Стуани
️️️️
Г. Рамирес
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
П. Крауч
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
Г. Уилэн
29'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
21'
8'
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
Д. Айяла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Джо Аллен
АП
5
Джефф Кэмерон
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ПП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
11
Гастон Рамирес
РФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-1-2
13
Грант
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
8
Джонсон
12
Уилэн
10
Собхи
5
Кэмерон
7
Аллен
15
Крауч
7
Арнаутович
4-1-2-1-2
26
Вальдес
2
Фабио
32
Фрэнд
4
Айяла
23
Гибсон
15
де Рон
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
24
Траоре
11
Рамирес
39
Жестеде
15
Крауч
38
Бераино
38
Бераино
15
Крауч
4
Мартинс-Инди
17
Афеллай
17
Афеллай
4
Мартинс-Инди
7
Арнаутович
92
Диуф
92
Диуф
7
Арнаутович
4
Айяла
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
4
Айяла
7
Лидбиттер
6
Гедиура
6
Гедиура
7
Лидбиттер
11
Рамирес
7
Стуани
7
Стуани
11
Рамирес
Остались в запасе
Сток Сити
Мидлсбро
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Брэд Гьюзан
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Сток Сити - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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