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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 26 февраля 2017
Тоттенхэм
26.02.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Сток Сити
14'
Г. Кейн
32'
Г. Кейн
37'
Г. Кейн
45+1'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
Желтая карточка
В. Ваньяма
90'
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
86'
82'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Г. Уилэн
Желтая карточка
К. Виммер
67'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Я. Вертонген
66'
60'
Замена
С. Бераино
️️️️
П. Крауч
60'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Ч. Адам
Замена
К. Виммер
️️️️
Т. Алдервейрелд
49'
ГОЛ! 4:0!
Д. Алли
Пас отдал
Г. Кейн
45'
+1
39'
Желтая карточка
М. Арнаутович
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
37'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
32'
25'
Желтая карточка
Ч. Адам
20'
Желтая карточка
Г. Уилэн
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Бен Дэвис
ЛП
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
4
Дэвис
2
Ваньяма
8
Дембеле
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-3-1-2
13
Грант
27
Бардсли
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Уилэн
10
Собхи
16
Адам
7
Аллен
15
Крауч
7
Арнаутович
23
Алдервейрелд
6
Виммер
6
Виммер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
4
Уинкс
4
Уинкс
14
Вертонген
9
Кейн
7
Сон
7
Сон
9
Кейн
12
Уилэн
5
Кэмерон
5
Кэмерон
12
Уилэн
16
Адам
17
Афеллай
17
Афеллай
16
Адам
15
Крауч
38
Бераино
38
Бераино
15
Крауч
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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