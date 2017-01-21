Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 января 2017
Сток Сити
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
19'
Х. Мата (АГ)
90+4'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Желтая карточка
Д. Аллен
90'
+3
90'
Замена
У. Руни
️️️️
Х. Мата
Замена
Ж. Имбула
️️️️
М. Арнаутович
88'
73'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Д. Шакири
73'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Ч. Адам
63'
Желтая карточка
Э. Питерс
62'
Желтая карточка
Л. Грант
59'
56'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
М. Феллайни
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Мата
19'
Желтая карточка
М. Арнаутович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
25
Маруан Феллайни
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-2-2-2
13
Грант
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
8
Джонсон
16
Адам
12
Уилэн
7
Аллен
10
Шакири
15
Крауч
7
Арнаутович
3-5-1-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
4
Джонс
17
Блинд
25
Феллайни
22
Мхитарян
8
Погба
21
Эррера
25
Валенсия
64
Мата
11
Ибрагимович
10
Шакири
7
Нгой
7
Нгой
10
Шакири
7
Арнаутович
16
Имбула
16
Имбула
7
Арнаутович
16
Адам
17
Афеллай
17
Афеллай
16
Адам
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
25
Феллайни
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
25
Феллайни
64
Мата
32
Руни
32
Руни
64
Мата
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
16:22
5
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
16:22
5
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+