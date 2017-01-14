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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 14 января 2017
Сандерленд
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Сток Сити
40'
Д. Дефо
15'
М. Арнаутович
22'
М. Арнаутович
34'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Сток Сити
Желтая карточка
А. Янузай
90'
+5
89'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
П. ван Анхолт
72'
68'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Ч. Адам
Желтая карточка
П. Джилободжи
62'
56'
Желтая карточка
Ч. Адам
ГОЛ! 1:3!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Лав
40'
34'
ГОЛ! 0:3!
П. Крауч
Пас отдал
Ч. Адам
22'
ГОЛ! 0:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
П. Крауч
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Дональд Лав
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сандерленд
12
Мика
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
49
Джоэл Тэйлор
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-3-1-2
1
Манноне
15
ван Анхолт
64
Денайе
3
Джилободжи
16
О'Ши
6
Родуэлл
7
Ларссон
22
Лав
24
Янузай
9
Дефо
16
Борини
4-2-2-2
13
Грант
8
Джонсон
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
12
Уилэн
16
Адам
10
Шакири
7
Аллен
15
Крауч
7
Арнаутович
10
Шакири
7
Нгой
7
Нгой
10
Шакири
16
Адам
17
Афеллай
17
Афеллай
16
Адам
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
12
Мика
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
49
Джоэл Тэйлор
ЦЗ
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
12
Мика
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
49
Джоэл Тэйлор
ЦЗ
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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