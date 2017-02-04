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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 04 февраля 2017
Вест Бромвич
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
6'
Д. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
90'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Замена
С. Филд
️️️️
Д. Моррисон
89'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Филлипс
87'
69'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
И. Афеллай
Желтая карточка
Б. Фостер
66'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Н. Шадли
66'
Желтая карточка
М. Филлипс
60'
58'
Замена
С. Бераино
️️️️
П. Крауч
58'
Замена
М. Диуф
️️️️
Ч. Адам
30'
Желтая карточка
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:0!
Д. Моррисон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
24
Даррен Флетчер
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЛП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
3-5-1-1
12
Фостер
36
Маколи
15
Доусон
12
Ньом
8
Ливермор
24
Флетчер
11
Брант
89
Шадли
25
Филлипс
7
Моррисон
23
Рондон
4-2-1-3
13
Грант
27
Бардсли
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
12
Уилэн
16
Адам
7
Аллен
15
Крауч
7
Арнаутович
17
Афеллай
89
Шадли
16
МакКлин
16
МакКлин
89
Шадли
7
Моррисон
26
Филд
26
Филд
7
Моррисон
25
Филлипс
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
25
Филлипс
17
Афеллай
7
Нгой
7
Нгой
17
Афеллай
16
Адам
92
Диуф
92
Диуф
16
Адам
15
Крауч
38
Бераино
38
Бераино
15
Крауч
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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