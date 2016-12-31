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АПЛ 2026/2027
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 31 декабря 2016
Челси
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Сток Сити
34'
Г. Кэхилл
57'
Виллиан
65'
Виллиан
85'
Д. Коста
46'
Б. Мартинс-Инди
64'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
86'
Желтая карточка
Ч. Адам
ГОЛ! 4:2!
Д. Коста
85'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Виллиан
84'
Замена
Б. Иванович
️️️️
В. Мозес
82'
Замена
Н. Матич
️️️️
С. Фабрегас
73'
70'
Желтая карточка
М. Диуф
Желтая карточка
М. Алонсо
70'
ГОЛ! 3:2!
Виллиан
Пас отдал
С. Фабрегас
65'
64'
ГОЛ! 2:2!
П. Крауч
Пас отдал
М. Диуф
62'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
И. Афеллай
61'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
С. Фабрегас
59'
ГОЛ! 2:1!
Виллиан
Пас отдал
Э. Азар
57'
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мартинс-Инди
ГОЛ! 1:0!
Г. Кэхилл
Пас отдал
С. Фабрегас
34'
Желтая карточка
В. Мозес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
4-3-1-2
13
Грант
8
Джонсон
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
92
Диуф
16
Адам
7
Аллен
10
Шакири
15
Крауч
17
Афеллай
10
Виллиан
15
Чалоба
15
Чалоба
10
Виллиан
11
Мозес
20
Иванович
20
Иванович
11
Мозес
4
Фабрегас
18
Матич
18
Матич
4
Фабрегас
17
Афеллай
16
Имбула
16
Имбула
17
Афеллай
10
Шакири
9
Кркич
9
Кркич
10
Шакири
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Челси - Сток Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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