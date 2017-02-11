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Сток Сити - Кристал Пэлас
Сток Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 11 февраля 2017
Сток Сити
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
67'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Кристал Пэлас
87'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. МакАртур
Замена
М. Диуф
️️️️
Р. Собхи
82'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Ч. Адам
79'
77'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Д. Панчеон
68'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
В. Заа
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
67'
Замена
Г. Джонсон
️️️️
Ф. Бардсли
58'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
53'
42'
Желтая карточка
Д. Панчеон
40'
Желтая карточка
В. Заа
16'
Желтая карточка
Д. Делэйни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЛП
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
АП
19
Лука Миливойевич
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
20
Матье Фламини
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-3-1-2
13
Грант
33
Питерс
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
27
Бардсли
16
Адам
10
Собхи
12
Уилэн
7
Аллен
7
Арнаутович
15
Крауч
4-2-3-1
13
Хеннесси
25
Уорд
5
Томкинс
17
Делэйни
15
ван Анхолт
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
40
Панчеон
10
Заа
20
Бентеке
27
Бардсли
8
Джонсон
8
Джонсон
27
Бардсли
10
Собхи
92
Диуф
92
Диуф
10
Собхи
16
Адам
17
Афеллай
17
Афеллай
16
Адам
10
Заа
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Заа
40
Панчеон
29
Кабай
29
Кабай
40
Панчеон
11
МакАртур
14
Реми
14
Реми
11
МакАртур
Остались в запасе
Сток Сити
Кристал Пэлас
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
1
Хулиан Сперони
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Сток Сити - Кристал Пэлас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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