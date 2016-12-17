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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Лестер
Сток Сити - Лестер: обзор матча 17 декабря 2016
Сток Сити
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
39'
Б. Кркич (П)
45+3'
Д. Аллен
74'
Л. Ульоа
88'
Д. Амарти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Лестер
Замена
Р. Собхи
️️️️
Г. Уилэн
90'
+2
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Амарти
Пас отдал
К. Фукс
Замена
Ч. Адам
️️️️
Б. Кркич
83'
80'
Замена
А. Муса
️️️️
Р. Марез
74'
ГОЛ! 2:1!
Л. Ульоа
Пас отдал
Д. Грей
72'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
И. Слимани
72'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Э. Питерс
67'
48'
Желтая карточка
Р. Хут
Желтая карточка
Г. Джонсон
48'
ГОЛ! 2:0!
Д. Аллен
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
М. Олбрайтон
45'
+1
Желтая карточка
К. Фукс
43'
Желтая карточка
И. Слимани
43'
Желтая карточка
Э. Кинг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Кркич
39'
38'
Желтая карточка
Д. Симпсон
28'
Красная карточка
Д. Варди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джо Аллен
АП
16
Жанелли Имбула
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-2-1-3
13
Грант
33
Питерс
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
8
Джонсон
12
Уилэн
16
Имбула
7
Аллен
92
Диуф
19
Уолтерс
9
Кркич
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
28
Фукс
11
Олбрайтон
10
Кинг
26
Марез
9
Варди
19
Слимани
12
Уилэн
10
Собхи
10
Собхи
12
Уилэн
9
Кркич
16
Адам
16
Адам
9
Кркич
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
26
Марез
7
Муса
7
Муса
26
Марез
19
Слимани
11
Ульоа
11
Ульоа
19
Слимани
Остались в запасе
Сток Сити
Лестер
7
Жульен Нгой
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
10
Джердан Шакири
ПВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
7
Жульен Нгой
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
10
Джердан Шакири
ПВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Сток Сити - Лестер
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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