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Сток Сити - Борнмут
Сток Сити - Борнмут: обзор матча 19 ноября 2016
Сток Сити
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
26'
Н. Аке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Борнмут
Желтая карточка
Ч. Адам
90'
+6
81'
Замена
М. Пью
️️️️
Д. Кинг
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Б. Кркич
73'
69'
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Уилсон
Замена
П. Крауч
️️️️
В. Бони
68'
Замена
Г. Джонсон
️️️️
Ф. Бардсли
57'
49'
Желтая карточка
А. Федеричи
Пенальти не реализован!
Б. Кркич
49'
44'
Желтая карточка
Д. Гослинг
34'
Желтая карточка
Г. Артер
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Аке
Пас отдал
Д. Станислас
Желтая карточка
В. Бони
22'
Желтая карточка
Д. Аллен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
9
Боян Кркич
АП
16
Чарли Адам
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-2-2-2
13
Грант
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
27
Бардсли
7
Аллен
16
Адам
9
Кркич
10
Шакири
7
Арнаутович
2
Бони
4-2-2-2
23
Федеричи
21
Дэниелс
27
Кук
15
Аке
2
Фрэнсис
31
Артер
32
Гослинг
10
Уилшир
19
Станислас
13
Уилсон
7
Кинг
27
Бардсли
8
Джонсон
8
Джонсон
27
Бардсли
9
Кркич
19
Уолтерс
19
Уолтерс
9
Кркич
2
Бони
15
Крауч
15
Крауч
2
Бони
7
Кинг
8
Пью
8
Пью
7
Кинг
13
Уилсон
23
Афобе
23
Афобе
13
Уилсон
Остались в запасе
Сток Сити
Борнмут
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
10
Райан Фрейзер
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Сток Сити - Борнмут
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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