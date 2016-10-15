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Сток Сити - Сандерленд
Сток Сити - Сандерленд: обзор матча 15 октября 2016
Сток Сити
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
8'
Д. Аллен
45+1'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Сандерленд
90'
+3
Желтая карточка
Б. Джонс
81'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
В. Бони
76'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Д. Аллен
75'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Ф. Бардсли
65'
Желтая карточка
М. Арнаутович
55'
55'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
П. МакНэйр
ГОЛ! 2:0!
Д. Аллен
45'
+1
40'
Замена
Б. Джонс
️️️️
П. ван Анхолт
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
Пас отдал
М. Арнаутович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ПП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Сандерленд
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Грант
5
Кэмерон
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
27
Бардсли
12
Уилэн
7
Аллен
10
Шакири
2
Бони
7
Арнаутович
3-2-3-2
1
Пикфорд
3
Джилободжи
16
О'Ши
17
МакНэйр
22
Манкильо
15
ван Анхолт
20
Уотмор
6
Родуэлл
22
Ндонг
9
Дефо
10
Хазри
7
Аллен
5
Муниеса
5
Муниеса
7
Аллен
27
Бардсли
16
Адам
16
Адам
27
Бардсли
2
Бони
19
Уолтерс
19
Уолтерс
2
Бони
15
ван Анхолт
2
Джонс
2
Джонс
15
ван Анхолт
17
МакНэйр
20
Пиенаар
20
Пиенаар
17
МакНэйр
6
Родуэлл
28
Аничебе
28
Аничебе
6
Родуэлл
Остались в запасе
Сток Сити
Сандерленд
24
Шей Гивен
ВР
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сток Сити - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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