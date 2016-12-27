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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль - Сток Сити: обзор матча 27 декабря 2016
Ливерпуль
27.12.2016, вторник, 20:15
Англия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Сток Сити
35'
А. Лаллана
44'
Р. Фирмино
59'
Ж. Имбула (АГ)
70'
Д. Старридж
12'
Д. Уолтерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сток Сити
84'
Замена
В. Бони
️️️️
П. Крауч
Замена
А. Морено
️️️️
Р. Фирмино
79'
75'
Замена
И. Афеллай
️️️️
М. Диуф
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Ориги
70'
ГОЛ! 4:1!
Д. Старридж
70'
Замена
Э. Джан
️️️️
А. Лаллана
69'
66'
Замена
Р. Собхи
️️️️
Г. Уилэн
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Ж. Имбула
59'
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
44'
36'
Желтая карточка
Д. Аллен
ГОЛ! 1:1!
А. Лаллана
35'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Э. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Жанелли Имбула
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-3-2-2
22
Миньоле
6
Ловрен
24
Клаван
17
Клайн
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
10
Лаллана
27
Ориги
9
Фирмино
4-3-1-2
13
Грант
8
Джонсон
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
92
Диуф
7
Аллен
12
Уилэн
16
Имбула
19
Уолтерс
15
Крауч
9
Фирмино
5
Морено
5
Морено
9
Фирмино
10
Лаллана
23
Джан
23
Джан
10
Лаллана
27
Ориги
15
Старридж
15
Старридж
27
Ориги
12
Уилэн
10
Собхи
10
Собхи
12
Уилэн
92
Диуф
17
Афеллай
17
Афеллай
92
Диуф
15
Крауч
2
Бони
2
Бони
15
Крауч
Остались в запасе
Ливерпуль
Сток Сити
1
Лорис Кариус
ВР
14
Ови Эджария
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
24
Шей Гивен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
14
Ови Эджария
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ливерпуль - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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