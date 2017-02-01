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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Эвертон
Сток Сити - Эвертон: обзор матча 01 февраля 2017
Сток Сити
01.02.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
7'
П. Крауч
39'
Р. Шоукросс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Эвертон
Замена
Ж. Нгой
️️️️
М. Арнаутович
89'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
81'
69'
Замена
А. Лукман
️️️️
К. Миральяс
45'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
М. Холгейт
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Шоукросс
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЛП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
23
Шеймус Коулмен
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-2-1-3
13
Грант
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
27
Бардсли
16
Адам
12
Уилэн
7
Аллен
17
Афеллай
15
Крауч
7
Арнаутович
3-1-4-2
1
Жоэль
27
Холгейт
26
Мори
5
Уилльямс
14
Шнейдерлен
23
Коулмен
6
Баркли
22
Дэвис
3
Бэйнс
9
Лукаку
87
Миральяс
7
Арнаутович
7
Нгой
7
Нгой
7
Арнаутович
87
Миральяс
11
Лукман
11
Лукман
87
Миральяс
27
Холгейт
16
МакКарти
16
МакКарти
27
Холгейт
Остались в запасе
Сток Сити
Эвертон
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сток Сити - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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