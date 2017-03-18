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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 18 марта 2017
Сток Сити
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Челси
38'
Д. Уолтерс (П)
13'
Виллиан
87'
Г. Кэхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Челси
Вторая желтая
Ф. Бардсли
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Собхи
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кэмерон
90'
+1
88'
Замена
К. Зума
️️️️
Виллиан
87'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кэхилл
82'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Н. Матич
70'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
65'
Желтая карточка
Э. Питерс
65'
Замена
М. Диуф
️️️️
С. Бераино
61'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уолтерс
38'
17'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Д. Аллен
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-2-3
13
Грант
5
Кэмерон
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
33
Питерс
27
Бардсли
7
Аллен
10
Собхи
7
Арнаутович
38
Бераино
19
Уолтерс
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
9
Педро
10
Виллиан
19
Коста
10
Собхи
15
Крауч
15
Крауч
10
Собхи
38
Бераино
92
Диуф
92
Диуф
38
Бераино
10
Виллиан
4
Зума
4
Зума
10
Виллиан
11
Мозес
4
Фабрегас
4
Фабрегас
11
Мозес
18
Матич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
18
Матич
Остались в запасе
Сток Сити
Челси
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сток Сити - Челси
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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