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Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 20 августа 2016
Сток Сити
20.08.2016, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
49'
Б. Кркич (П)
27'
С. Агуэро (П)
36'
С. Агуэро
86'
Нолито
90'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
90'
Желтая карточка
Д. Стоунз
90'
ГОЛ! 1:4!
Нолито
Пас отдал
Р. Стерлинг
Замена
Р. Собхи
️️️️
М. Арнаутович
88'
88'
Замена
Ф. Делф
️️️️
К. Де Брюйне
86'
ГОЛ! 1:3!
Нолито
Пас отдал
К. Ихеначо
83'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Ж. Имбула
72'
Желтая карточка
Д. Аллен
71'
69'
Замена
Нолито
️️️️
Х. Навас
66'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
49'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Кркич
49'
48'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Б. Кркич
45'
36'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Агуэро
Желтая карточка
Р. Шоукросс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джо Аллен
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
РФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-3
24
Гивен
33
Питерс
2
Вольшайд
17
Шоукросс
27
Бардсли
16
Имбула
12
Уилэн
7
Аллен
7
Арнаутович
92
Диуф
9
Кркич
3-2-1-3-1
13
Кабальеро
5
Сабалета
30
Отаменди
6
Стоунз
16
Навас
11
Коларов
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
7
Арнаутович
10
Собхи
10
Собхи
7
Арнаутович
16
Имбула
19
Уолтерс
19
Уолтерс
16
Имбула
11
Де Брюйне
18
Делф
18
Делф
11
Де Брюйне
16
Навас
3
Нолито
3
Нолито
16
Навас
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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