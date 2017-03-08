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Манчестер Сити - Сток Сити
Манчестер Сити - Сток Сити: обзор матча 08 марта 2017
Манчестер Сити
08.03.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сток Сити
90'
Желтая карточка
Р. Собхи
85'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Д. Аллен
84'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
79'
Замена
Г. Уилэн
️️️️
С. Бераино
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Я. Туре
76'
69'
Замена
И. Афеллай
️️️️
М. Диуф
Замена
Д. Сильва
️️️️
Х. Навас
57'
Желтая карточка
Л. Сане
54'
24'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЛП
7
Джо Аллен
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ПП
38
Саидо Бераино
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Кабальеро
3
Санья
11
Коларов
30
Отаменди
3
Клиши
5
Фернандиньо
16
Навас
42
Туре
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
3-2-3-2
13
Грант
5
Кэмерон
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
27
Бардсли
33
Питерс
92
Диуф
7
Аллен
10
Собхи
19
Уолтерс
38
Бераино
16
Навас
21
Сильва
21
Сильва
16
Навас
42
Туре
17
Ихеначо
17
Ихеначо
42
Туре
38
Бераино
12
Уилэн
12
Уилэн
38
Бераино
7
Аллен
16
Имбула
16
Имбула
7
Аллен
92
Диуф
17
Афеллай
17
Афеллай
92
Диуф
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сток Сити
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Манчестер Сити - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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