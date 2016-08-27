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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сток Сити
Эвертон - Сток Сити: обзор матча 27 августа 2016
Эвертон
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
51'
Ш. Гивен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сток Сити
Желтая карточка
Г. Бэрри
88'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Я. Боласи
88'
Замена
Р. Мори
️️️️
Р. Баркли
84'
78'
Замена
Р. Собхи
️️️️
М. Диуф
78'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Ж. Имбула
Замена
А. Коне
️️️️
К. Миральяс
70'
65'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
П. Крауч
56'
Желтая карточка
Э. Питерс
Пенальти не реализован!
Л. Бэйнс
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Гивен
51'
Желтая карточка
Р. Баркли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Росс Баркли
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Джо Аллен
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
РФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Стекеленбург
3
Бэйнс
19
Ягиелка
5
Уилльямс
27
Холгейт
5
Гуйе
18
Бэрри
11
Боласи
6
Баркли
87
Миральяс
9
Лукаку
4-3-3
24
Гивен
27
Бардсли
5
Кэмерон
17
Шоукросс
33
Питерс
7
Аллен
16
Имбула
12
Уилэн
92
Диуф
7
Арнаутович
15
Крауч
6
Баркли
26
Мори
26
Мори
6
Баркли
11
Боласи
22
Дэвис
22
Дэвис
11
Боласи
87
Миральяс
2
Коне
2
Коне
87
Миральяс
92
Диуф
10
Собхи
10
Собхи
92
Диуф
15
Крауч
19
Уолтерс
19
Уолтерс
15
Крауч
16
Имбула
9
Кркич
9
Кркич
16
Имбула
Остались в запасе
Эвертон
Сток Сити
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
12
Аарон Леннон
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
7
Жульен Нгой
ЦФ
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
12
Аарон Леннон
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
7
Жульен Нгой
ЦФ
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Эвертон - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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