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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Уотфорд
Сток Сити - Уотфорд: обзор матча 03 января 2017
Сток Сити
03.01.2017, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
45+3'
Р. Шоукросс
49'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уотфорд
90'
+1
Желтая карточка
К. Кабаселе
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Ч. Адам
84'
81'
Замена
М. Фоливи
️️️️
С. Предль
76'
Желтая карточка
А. Дукуре
69'
Замена
Д. Синклэйр
️️️️
А. Гедиура
Замена
И. Афеллай
️️️️
М. Диуф
68'
ГОЛ! 2:0!
П. Крауч
Пас отдал
Ч. Адам
49'
ГОЛ! 1:0!
Р. Шоукросс
Пас отдал
Ч. Адам
45'
+3
45'
Замена
О. Игало
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
М. Диуф
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
АП
27
Кристиан Кабаселе
ПП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
39
Майкл Фоливи
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
4-3-3
13
Грант
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
8
Джонсон
16
Адам
7
Аллен
92
Диуф
19
Уолтерс
7
Арнаутович
15
Крауч
4-1-3-1-1
1
Гомес
4
Предль
4
Кабуль
3
Бритос
25
Холебас
6
Капу
27
Кабаселе
6
Гедиура
6
Дукуре
85
Бехрами
14
Дини
16
Адам
12
Уилэн
12
Уилэн
16
Адам
92
Диуф
17
Афеллай
17
Афеллай
92
Диуф
4
Предль
39
Фоливи
39
Фоливи
4
Предль
6
Гедиура
24
Синклэйр
24
Синклэйр
6
Гедиура
85
Бехрами
9
Игало
9
Игало
85
Бехрами
Остались в запасе
Сток Сити
Уотфорд
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сток Сити - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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