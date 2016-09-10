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Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 10 сентября 2016
Сток Сити
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
41'
Х. Сон
56'
Х. Сон
60'
Д. Алли
70'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
Желтая карточка
Ч. Адам
90'
90'
Желтая карточка
М. Сиссоко
78'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Эриксен
73'
Замена
В. Янссен
️️️️
Г. Кейн
Замена
Ч. Адам
️️️️
Ж. Имбула
71'
70'
ГОЛ! 0:4!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
Замена
Б. Кркич
️️️️
Г. Уилэн
67'
60'
ГОЛ! 0:3!
Д. Алли
Пас отдал
К. Уокер
56'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
55'
Замена
Э. Ламела
️️️️
В. Ваньяма
45'
Желтая карточка
В. Ваньяма
41'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
Желтая карточка
М. Арнаутович
34'
Желтая карточка
Г. Уилэн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрик Дайер
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-2-1-3
24
Гивен
33
Питерс
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
5
Кэмерон
16
Имбула
12
Уилэн
7
Аллен
2
Бони
7
Арнаутович
19
Уолтерс
4-2-3-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
15
Дайер
2
Ваньяма
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
16
Имбула
16
Адам
16
Адам
16
Имбула
12
Уилэн
9
Кркич
9
Кркич
12
Уилэн
24
Эриксен
17
Сиссоко
17
Сиссоко
24
Эриксен
2
Ваньяма
9
Ламела
9
Ламела
2
Ваньяма
9
Кейн
14
Янссен
14
Янссен
9
Кейн
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
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