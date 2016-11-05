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Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм - Сток Сити: обзор матча 05 ноября 2016
Вест Хэм
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
65'
Г. Уилэн (АГ)
75'
Б. Кркич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сток Сити
90'
+3
Желтая карточка
Д. Аллен
Желтая карточка
М. Нобл
89'
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Мба Обьянг
89'
84'
Замена
М. Диуф
️️️️
Р. Собхи
Желтая карточка
Адриан
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Д. Уолтерс
Желтая карточка
Э. Фернандес
72'
71'
Замена
П. Крауч
️️️️
В. Бони
71'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Г. Уилэн
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Уилэн
65'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
А. Айю
63'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Ланзини
62'
Желтая карточка
М. Антонио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
2-1-3-3-1
13
Адриан
39
Коллинс
21
Огбонна
8
Куяте
3
Крессуэлл
16
Нобл
14
Мба Обьянг
24
Айю
22
Ланзини
10
Пайет
18
Антонио
4-3-1-2
13
Грант
27
Бардсли
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Уилэн
10
Собхи
16
Адам
7
Аллен
2
Бони
19
Уолтерс
22
Ланзини
6
Фернандес
6
Фернандес
22
Ланзини
14
Мба Обьянг
8
Фегули
8
Фегули
14
Мба Обьянг
24
Айю
11
Флетчер
11
Флетчер
24
Айю
12
Уилэн
9
Кркич
9
Кркич
12
Уилэн
2
Бони
15
Крауч
15
Крауч
2
Бони
10
Собхи
92
Диуф
92
Диуф
10
Собхи
Остались в запасе
Вест Хэм
Сток Сити
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Хэм - Сток Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 22:25)
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