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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Бернли
Сток Сити - Бернли: обзор матча 03 декабря 2016
Сток Сити
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
20'
Д. Уолтерс
35'
М. Муниеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бернли
90'
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Эрфилд
88'
Желтая карточка
Э. Барнс
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Ч. Адам
87'
Желтая карточка
М. Диуф
85'
81'
Замена
Д. Тарковски
️️️️
Д. Фланаган
77'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Бойд
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Арнаутович
71'
Желтая карточка
Ж. Имбула
70'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Шакири
61'
Желтая карточка
М. Муниеса
54'
ГОЛ! 2:0!
М. Муниеса
Пас отдал
М. Арнаутович
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
М. Диуф
20'
14'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
АП
16
Чарли Адам
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-2-1-3
13
Грант
33
Питерс
5
Муниеса
4
Мартинс-Инди
8
Джонсон
16
Имбула
16
Адам
10
Шакири
19
Уолтерс
7
Арнаутович
92
Диуф
3-5-2
17
Робинсон
20
Фланаган
5
Кин
15
Ми
21
Бойд
25
Марни
29
Хендрик
3
Уорд
37
Эрфилд
45
Грэй
35
Барнс
10
Шакири
7
Аллен
7
Аллен
10
Шакири
16
Адам
12
Уилэн
12
Уилэн
16
Адам
7
Арнаутович
15
Крауч
15
Крауч
7
Арнаутович
20
Фланаган
6
Тарковски
6
Тарковски
20
Фланаган
37
Эрфилд
28
Кайтли
28
Кайтли
37
Эрфилд
21
Бойд
19
Воукс
19
Воукс
21
Бойд
Остались в запасе
Сток Сити
Бернли
24
Шей Гивен
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Ник Поуп
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Сток Сити - Бернли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
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