Максимилиано Ловера - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Ловера
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 марта 1999 (23 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Ловера
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 марта 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 77'
|ПАОК
|6:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|84' - 90'
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 63'
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|58'
|11.02.2023
|1' - 68'
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|04.02.2023
|1' - 70'
|Ионикос
|1:0
|Арис
|Греция. Суперлига, 21 тур
|61'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|20
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -77'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|26.02.2023
|84' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|19.02.2023
|1' -63'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|58'
|11.02.2023
|1' -68'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|1' -70'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|61'
|30.01.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2023
|1' -57'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|1' -29'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|03.01.2023
|1' -65'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|21.12.2022
|1' -75'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|14.11.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|10.11.2022
|1' -69'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|1' -65'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|56'
|29.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|23.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|26'
|15.10.2022
|1' -46'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|08.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|10.09.2022
|67' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|26.08.2022
|66' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)