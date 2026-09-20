Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 11 тур
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Колумбия. Примера А, 10 тур
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Колумбия. Примера А, 9 тур
Колумбия. Примера А, 8 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 26 тур
Греция. Суперлига, 25 тур
Греция. Суперлига, 24 тур
Греция. Суперлига, 23 тур
Греция. Суперлига, 22 тур
Греция. Суперлига, 21 тур
Греция. Суперлига, 20 тур
Греция. Суперлига, 19 тур
Греция. Суперлига, 18 тур
Греция. Суперлига, 17 тур
Греция. Суперлига, 16 тур
Греция. Суперлига, 15 тур
Греция. Суперлига, 14 тур
Греция. Суперлига, 13 тур
Греция. Суперлига, 12 тур
Греция. Суперлига, 11 тур
Греция. Суперлига, 10 тур