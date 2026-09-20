Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 450 тыс

Максимилиано Ловера - статистика

Санта-Фе
9 марта 1999 (27)
#17 | Нападающий
170 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 11 тур
Альянца
1 : 4
20.09.2026
Санта-Фе
70' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
40' - 90'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Санта-Фе
1 : 0
12.09.2026
Депортес Толима
1' - 82'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Санта-Фе
0 : 0
09.09.2026
Васко да Гама
57' - 90'
Колумбия. Примера А, 9 тур
Санта-Фе
2 : 2
06.09.2026
Форталеза
57' - 90'
Колумбия. Примера А, 8 тур
Атлетико Хуниор
1 : 1
30.08.2026
Санта-Фе
1' - 90'
88'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ионикос
24
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
76' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
71' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Атромитос
2 : 0
18.03.2023
Ионикос
1' - 54'
Греция. Суперлига, 26 тур
Ионикос
1 : 0
12.03.2023
Астерас
1' - 90'
20'
Греция. Суперлига, 25 тур
ПАОК
6 : 0
05.03.2023
Ионикос
1' - 77'
Греция. Суперлига, 24 тур
Ионикос
0 : 2
26.02.2023
ОФИ
84' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
Панетоликос
1 : 0
19.02.2023
Ионикос
1' - 63'
58'
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС
0 : 0
11.02.2023
Ионикос
1' - 68'
Греция. Суперлига, 21 тур
Ионикос
1 : 0
04.02.2023
Арис
1' - 70'
61'
Греция. Суперлига, 20 тур
ПАС Ламия
0 : 2
30.01.2023
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Ионикос
1 : 2
22.01.2023
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
Ионикос
0 : 1
16.01.2023
Волос
1' - 57'
Греция. Суперлига, 17 тур
Атромитос
2 : 0
08.01.2023
Ионикос
1' - 29'
Греция. Суперлига, 16 тур
Ионикос
0 : 2
03.01.2023
Олимпиакос
1' - 65'
Греция. Суперлига, 15 тур
Левадиакос
1 : 0
28.12.2022
Ионикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Ионикос
1 : 1
21.12.2022
Панатинаикос
1' - 75'
Греция. Суперлига, 13 тур
Астерас
1 : 0
14.11.2022
Ионикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Ионикос
0 : 3
10.11.2022
ПАОК
1' - 69'
Греция. Суперлига, 11 тур
ОФИ
0 : 2
05.11.2022
Ионикос
1' - 65'
56'
Греция. Суперлига, 10 тур
Ионикос
1 : 1
29.10.2022
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Ионикос
2 : 2
23.10.2022
ПАС
1' - 90'
26'
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
2 : 1
15.10.2022
Ионикос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
1 : 1
08.10.2022
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
4 : 1
03.10.2022
Ионикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
2 : 0
18.09.2022
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Ионикос
1 : 4
10.09.2022
Атромитос
67' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
3 : 1
03.09.2022
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Ионикос
0 : 0
26.08.2022
Левадиакос
66' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
4
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
1
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
3
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
7
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+