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    Максимилиано Ловера - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Максимилиано
    Фамилия Ловера
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 марта 1999 (23 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 77' ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 84' - 90' Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 63' Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    58'
    11.02.2023 1' - 68' ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    04.02.2023 1' - 70' Ионикос 1:0 Арис Греция. Суперлига, 21 тур
    61'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 20 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -77' ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    26.02.2023 84' -90' Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    19.02.2023 1' -63' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    58'
    11.02.2023 1' -68' ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 1' -70' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    61'
    30.01.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    16.01.2023 1' -57' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 1' -29' Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    03.01.2023 1' -65' Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    21.12.2022 1' -75' Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    14.11.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    10.11.2022 1' -69' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 1' -65' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    56'
    29.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    23.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    26'
    15.10.2022 1' -46' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    08.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    03.10.2022 1' -90' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    18.09.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    10.09.2022 67' -90' Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    03.09.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    26.08.2022 66' -90' Ионикос (Никея) 0:0 Левадиакос (Левадия)
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