Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Майкл Доусон - статистика

Завершил карьеру
18 ноября 1983 (42)
#20 | Защитник
189 см | 84 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Кардифф
0 : 1
25.02.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
22.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Вест Бромвич
2 : 2
15.02.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
11.02.2020
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.02.2020
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.02.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
0 : 1
28.01.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
19.01.2020
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
1 : 1
11.01.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
01.01.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
29.12.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
0 : 2
26.12.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
21.12.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
0 : 4
14.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
10.12.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
2 : 2
06.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
30.11.2019
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
27.11.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
0 : 0
23.11.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
2 : 3
27.09.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.09.2019
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 1
14.09.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
31.08.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Фулхэм
1 : 2
24.08.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Чарльтон
1 : 1
21.08.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
17.08.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
1 : 1
10.08.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
03.08.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+